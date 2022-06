¡Adiós a lo desfasado!

Para hacernos una idea de cómo era la vivienda cuya reforma vamos a descubrir en este artículo, nos sirven apenas un par de fotos. En la primera, nos asomamos desde el pasillo a la vieja cocina para descubrir un espacio totalmente diferente a cómo imaginamos hoy en día estas habitaciones. Para empezar, los revestimientos no tienen ni una pizca de estilo o creatividad. No es que tengamos nada en contra del alicatado, al contrario, es y sigue siendo una apuesta segura para revestir la cocina. El problema es que aquí se ha utilizado un diseño sencillo en exceso, sin gracia ni frescura. Por otro lado, no se ha cuidado el diseño del mobiliario, que no forma un todo compacto, sino que son muebles puestos de cualquier manera.