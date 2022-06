Muebles para el comedor

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Dividir el espacio del comedor y del salón o la cocina con un mueble que además nos sirva de espacio de almacenamiento es una muy buena opción, puesto que, no solo nos ayuda en el diseño de los espacios, sino que nos será de gran utilidad para tener siempre todo organizado.

Si los techos que tenemos no son muy altos o el espacio no es muy grande, es conveniente que el mueble separador no sea de altura excesiva, de manera que permita la conexión visual entre los distintos ambientes. Utilizar el color blanco, la madera natural y lineas de diseño sencillas, es decir, apostar por darle al espacio un aire nórdico, muy de actualidad, nos aportará luminosidad y una mayor sensación de amplitud.