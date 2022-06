Dos en uno, sillón cama

Un sillón cama es ese mueble que siempre tiene que estar presente en una casa para los imprevistos. No solo para las visitas de familiares o amigos, sino que incluso es útil para los días en que algún miembro de la familia cae enfermo y es preferible no compartir cama o habitación por motivos de contagio. No obstante, esa transformación de un sillón en cama suele ser un hecho puntual. Gran parte de la vida útil del mueble va a ser básicamente un sillón. Es decir, un mueble que sobre todo ha de ser cómodo para el día a día, y a ser posible que se integre perfectamente en la decoración del cuarto principal del hogar, ya que por regla general va a estar ubicado en el salón, o como mucho en una posible sala de invitados.