Disfruta de tu trocito de edén con estos pequeños jardines

El contar con un espacio reducido no tiene porqué significar que no podamos tener nuestro pequeño jardín en casa. Como en cualquier tarea de diseño y decoración es importante que seamos creativos. No conviene sobrecargar este tipo de espacios, por eso te recomendamos que utilices un solo elemento vegetal o que combines una pieza principal, que centre la atención, con pequeñas plantas y ornamentos.