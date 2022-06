Las múltiples caras de la madera: mobiliario

Design by Torsten Müller

Puede que nos sorprenda encontrar una bañera de madera, ya que asociamos el agua como uno de los enemigos de esta. Sin embargo, este material es muy habitual en las bañeras japonesas, que llevan usando la madera antes incluso de que se impusiera el hierro fundido. Las bañeras de madera no solo son estéticamente increíbles, sino que además resultan más agradables al tacto, más cálidas. Además no se agrietan ni se decoloran pero, eso sí, requieren de ciertos cuidados específicos. Después de cada uso, hay que aclararla con agua corriente para eliminar todos los restos de espuma, que pueden debilitar el material. Además, como toda superficie de madera, no hay que usar detergentes químicos para su limpieza y cada cierto tiempo será conveniente aplicar aceites u otros productos especializados en madera.