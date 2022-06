Cómo renovar la casa ¡ en 6 sencillos pasos!

Para lograr un buen resultado y estar satisfecho con los cambios no hay que exagerar. Introducir muchos cambios al mismo tiempo no es fácil y puede que no obtengas el resultado deseado. Ir dando pequeños pasos puede ayudarte a renovar la casa por completo de forma lenta pero segura. Piensa que llenar las habitaciones con multitud de objetos y mobiliario no es una garantía para conseguir la elegancia deseada, al contrario, corres el riesgo de generar una mezcolanza de estilos y formas que inspiren malestar y falta de armonía. Nuestra recomendación es que te centre en un par de elementos a la vez, sopeses bien el espacio disponible y las posibilidades que te ofrecen los diferentes entornos en los que actuar para renovar tu casa.

