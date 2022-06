Mesas de escritorio: cómo organizar un área de trabajo en casa

En las viviendas actuales es casi indispensable contar con una zona especial destinada al trabajo o al estudio. Cada vez es menos independiente la función de trabajar y la de habitar y, a día de hoy, no es nada excepcional llevarse trabajo a casa o, incluso, que la vivienda propia sea además el lugar habitual de trabajo. También puede darse el caso de que en la vivienda habiten niños o adolescentes, lo que implica la necesidad de disponer de un espacio para que estudien o para que realicen sus tareas escolares. Y aunque no se de ninguna de estas situaciones, es frecuente que la gente dedique a diario tiempo a 'navegar' por internet, aunque no sea con fines profesionales. Existen, por tanto, infinidad de situaciones diferentes pero, sea por el motivo que sea, es probable que necesitemos un espacio de trabajo/consulta en casa y es importante que esté bien diseñado para que sea eficiente.

Dependiendo del tamaño de nuestra vivienda y de la organización de los espacios de la misma, la mesa de trabajo puede ocupar un rincón de una de las estancias o se puede disponer de una habitación destinada en exclusiva para trabajar. En cualquiera de las situaciones debemos contar con mobiliario específico para ello. Muebles como la mesa de escritorio y la silla son básicos para organizar una zona de trabajo pero debemos pensar en mobiliario auxiliar y en accesorios como estanterías, cajoneras, lámparas, etc. para plantear un área de trabajo que funcione verdaderamente y facilite la tarea a desarrollar.