Casas canadienses: Una revolución ecológica

Realmente a quien no le gustaría vivir en un ambiente así… . Nuestras casas canadienses se integran totalmente con el paisaje. Como apreciamos en la fotografía el material más utilizado es la madera. Es verdad que no todos los tipos de madera son óptimos para estas construcciones. La más utilizada proviene de los bosques del norte de Europa y de Norteamérica. Son maderas de tala controlada como hemos apuntado antes y tienen que ser secadas y tratadas con el fin de que sean resistentes al fuego , a la humedad o a los insectos que puedan atacarlas. Al ser maderas laminadas, si ocurriera algún percance en alguna de ellas este no se extendería al resto. Combinando los colores naturales conseguimos aumentar la calidez que ya de por si nos ofrece este material.