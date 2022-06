Tumbonas: relax y confort al aire libre

Diseño no menos llamativo donde se mezcla la estructura tubular metálica con una tela, que a diferencia de otras tumbonas, nos recuerda a los clásico que antaño se podían observar en nuestras playas. El concepto tubular que nos presentan los chicos de Dvelas, lleva hasta el extremo de que dependiendo en qué posición sitúes la base de este, podemos encontrarnos sentados en una poltrona o en una tumbona. Desde luego, no cabe duda de que la imaginación no ha parado de funcionar en sus cabezas.