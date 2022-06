Elige mesa para la cocina ¡y acierta!

Ya tienes diseñada e instalada tu cocina. Has elegido un tipo de muebles y la línea de electrodomésticos. Ahora toca rematar la faena con otros elementos imprescindibles como la mesa y las sillas. Si con los muebles de cocina es importante acotar el estilo dada la gran oferta existente, lo mismo sucede con las mesas. Existe todo un mundo de diseños, formas y materiales que lo mejor es buscar un buen complemento que combine con el resto de la cocina. Sé fiel a tus necesidades y no te dejes seducir por cantos de sirena que ni se ajustan a tu presupuesto ni a tu estilo y que no resultarán una solución práctica. Las modas cambian muy pronto y como a la hora de cocinar, es necesario cogerle el punto al asunto. En homify te ayudamos a realizar una correcta elección.