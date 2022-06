11 fuentes fantásticas para un jardín moderno

Si no sabes bien dónde puede encajar la fuente o no tienes sitio más allá del que tienes ocupado por la piscina y un pequeño trocito de césped… ¿Por qué no pruebas a integrarla como en la foto? Conseguirás un efecto 2 en 1: le darás un toque muchísimo más original a tu piscina y lograrás un efecto de lo más relajante gracias al sonido del agua cayendo. Además puedes optar por algo como lo de la imagen, un doble chorro: uno más potente que alcance el centro de la piscina haciendo un arco, y otro más pequeño que de sensación de relax. Podrás jugar a tu antojo combinándolos.