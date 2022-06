Convierte un dormitorio mínimo en ¡uno de revista!

En el diseño de una habitación pequeña, siempre es mejor no abusar demasiado de la decoración para no saturar el ambiente. Para darle un toque de personalidad los detalles murales son la mejor opción, ya que no ocupan lugar y no nos condicionan la movilidad.

Lo ideal es optar por los tonos claros que iluminan la habitación, mientras que tonos oscuros tienden a hacer que un espacio parezca más pequeño

Una vez sabido esto, selecciona los elementos decorativos que más se ajustan a los colores de la habitación. Una pintura minimalista, por ejemplo, aportará a la habitación un enfoque interesante desde el punto de vista visual. Aquí tenemos un diseño sencillo de un dormitorio que a pesar de su simplicidad resulta atractivo, gracias a una pintura conceptual: un mural con muy poco color, lo que da a la habitación un aire artístico y original, manteniendo la calma y la armonía.