¡7 ideas geniales! para puertas de garaje

El garaje quizás sea uno de los espacios de nuestra casa a los que menos importancia estética le demos. E incluso ninguna. Nos basta con que sea funcional y punto. Algo que no debería ser así… Y es que tener un garaje en nuestra vivienda es un auténtico lujo que a veces no sabemos valorar. Quienes no disfrutan de uno saben de cómo afecta a un vehículo el verse en la calle día y noche. Se ve expuesto a golpes, a picaduras en la pintura, a desperfectos en general provocados por otros vehículos.

Aunque también un coche aparcado en la calle o a la intemperie está expuesto a las inclemencias meteorológicas que desgastan poco a poco el coche: nieve, frío, excesivo calor, polvo, hojas que caen y se cuelan por el capó… En fin, mil cosas. Es por ello que debemos comenzar a ser conscientes de lo importante que es un garaje en nuestro día a día, de la suerte que tenemos.