Una romántica buhardilla con terraza ¡Irresistible!

Inundado de luz natural, estamos ante el último piso del edificio, lo que nos guarda de cualquier mirada indiscreta y nos permite contar con más luz que el resto. Del espacio diáfano ya habíamos hablado, pero no de la manera en que este se comunica verticalmente. Este diálogo se hace a través de los materiales. La madera protagoniza lo más alto y lo más bajo de este apartamento. Pero así como en el suelo se ha destacado su textura, en la cubierta se ha disimulado pintándola de blanco. El uso de este color no es casual, si las vigas de madera como las que nos encontramos en esta buhardilla hubieran mantenido su tonalidad oscura, empequeñecerían el espacio. Un lujo que no nos podemos permitir.