7 claves para un jardín perfecto, ¡durante todo el año!

Una vez tenemos claro cuánto mide nuestro jardín, cuántas plantas caben, en qué zonas da la sombra o el sol a según qué horas, dónde pondremos el suelo y dónde el césped… En fin, cuando tenemos claro todo eso y otros tantos datos más, es el momento de ponernos manos a la obra con las distintas zonas con las que contará nuestro bello jardín.

Con zonas, nos referimos a la zona de comedor, a la de la piscina (si la tiene), a la zona de relax, etc. Piensa no sólo dónde quedaría mejor cada una de ellas, sino también donde te resultarían más funcionales. Un ejemplo: mucho mejor poner la mesa de comedor sobre suelo firme (y no sobre césped) y lo más cerca posible de la casa o de la zona exterior de preparación de la comida, para no tener que pasear los platos por todo el jardín cada vez que queramos sentarnos a comer. Esto será mil veces más útil que colocar, por ejemplo, la piscina al lado de la vivienda. La zona chill out, la piscina, el rincón de lectura… todo ese tipo de ambientes puedes ponerlos en un sitio más alejado de casa.