¡Mira! Lo mejor es que tu jardín se estanque

Este estanque tiene las dimensiones y la limpieza suficientes para que puedas tener algún que otro pez, pero siempre bien cuidado. Y es que si no vas a responsabilizarte de mantenerlos en las mejores condiciones, es mejor que no los tengas. (¡Advertencia!) Las rocas y las palmeras son elementos fundamentales de este jardín en el que agua se integra por arte de magia. No parece a simple vista una construcción artificial, todo lo contrario: parece un oasis surgido del mejor de nuestros sueños. Y es que las palmeras son una opción fantástica para rodear un lugar de agua como éste.