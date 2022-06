Mesas de centro, el acierto de la discrección

¿Quién no ha invitado a unos amigos a tomar un café, una cerveza mientras ves un partido de la selección o, simplemente, ha puesto a los niños a dibujar para que estén un rato entretenidos? En ocasiones, las mesas de centro pueden pasar desapercibidas pero ¿cómo resolverías entonces estas situaciones tan típicas? Vale, no son imprescindibles pero sí muy recomendables y es que, aunque no siempre lo tengamos en cuenta, las mesas de centro son esos pequeños detalles del mobiliario que nos facilitan la vida casi sin enterarnos.

Con el paso del tiempo, estos discretos elementos ubicados en salones y comedores han ido reivindicando su papel y, en la actualidad, la variedad de estilos y posibilidades desborda. Lo clásico y lo moderno se funden con el eclecticismo de formas y materiales hasta dar vida a propuestas que, al margen de su pragmatismo, presentan diseños exclusivos que seducen solo con mirarlos.