La cocina más moderna

Una estancia poco turística dentro de una casa, no es precisamente donde más se presume de muebles ni de elegancia. Sin embargo, es una habitación que acaba siendo fundamental y en la que todo el mundo acaba entrando, invitado o no. Si una casa tiene clase en el salón, en el dormitorio o en la terraza debe tenerla también por obligación en su cocina. Que además, siempre es mejor y más agradable prepararse unos raviolis rodeado de muebles de diseño, que en una cocina vieja de muebles desgastados y fogones viejos. C'est la classe, que dicen los franceses, y la vamos a llevar a su expresión máxima en nuestras cocinas. He aquí unos buenos ejemplos.