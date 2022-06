Baños modernos, renovarse o morir

Si se trata de elegir la mejor solución de almacenamiento para el baño, el mobiliario no siempre resulta fácil de encajar. No obstante, siempre puedes recurrir a soluciones de dimensiones más reducidas que te permitan colocar lo que necesites al tiempo que construir un diseño particular. En los baños modernos, las formas geométricas en baldas y estantes son una opción muy habitual, imponiéndose a la sinuosidad o los diseños más transgresores.