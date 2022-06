Una casa de madera muuuuuy especial

Hoy queremos que conozcas una de las casas más impresionantes, tanto en diseño como en ubicación, que te hemos ofrecido en homify. Se trata de una vivienda unifamiliar y autosuficiente construida en el parque natural del Garraf, en Barcelona. Ha sido creada según la idea de diseño climático e integración en el paisaje con una estructura en madera contralaminada estructural y paredes de tierra, siguiendo la técnica del tapial.

Pero… ¿sabes en qué consisten las casas autosuficientes? Son aquellas viviendas con capacidad de generar energía y agua por sí mismas, para así autoabastecerse. Es decir, no dependen de las tradicionales compañías de suministro. Se basan en las energías renovables como el reciclaje y consumo interno de agua, la reutilización de los residuos, etc. Todo con el fin de ser más ecológicas y respetuosas con la naturaleza. Un tipo de vivienda que es perfecta para zonas rurales que no pueden depender de las redes de suministro, como esta que te vamos a ofrecer en este libro de ideas.

Los encargados de llevar a cabo este proyecto fueron ABCD Estudio, una empresa de Badalona dedicada a la arquitectura sostenible. Cuentan con una larga experiencia y trabajan con materiales naturales. Aseguran que así se consiguen espacios amables y saludables, con su propio sello de identidad.

¿Quieres verla al detalle? ¡No te lo pierdas!