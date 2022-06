10 consejos para decorar una habitación

¿Te has preguntado alguna vez cómo decorar una habitación? Seguro que sí. Enfrentarse a la ardua tarea de seleccionar mobiliario, accesorios, textiles, etc. hasta dar con el conjunto perfecto puede resultar todo un reto. Si no cuentas con la ayuda y asesoramiento de un profesional, quizás lo mejor será planteártelo como un juego, una prueba en la que el resultado final dependerá única y exclusivamente de tu pericia a la hora de seleccionar cada detalle.

¿Qué tipo de cama prefieres? ¿Mesillas de noche, sinfonier, cómoda, espejo… ? ¿Pintura clásica, vinilos o algún mural en las paredes? Estas y otras muchas preguntas pueden servirte de guías a la hora de empezar a decorar la habitación, un reto apasionante que te servirá además para convertirte en todo un experto y perder el miedo al diseño de interiores. En este libro de ideas te damos algunas claves para que resuelvas con éxito la tarea de decorar tu habitación.