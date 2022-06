¿Qué material escoger para una fachada?

Te hemos hablado de varios revestimientos, pero hay alguno más que deberías conocer. No solo disponemos de los revestimientos exteriores de madera, piedra, hormigón o metálicos, si no que también dispones de otros revestimientos de fachadas económicos, como los cerámicos, o algo más sofisticados, como el revestimiento de pizarra. No dudes en emplear el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades, y también a tu presupuesto. Si tienes duda del tipo de revestimiento que necesitas, no dudes en consultarlo con profesionales como los arquitectos.