Salones de revista

Los póster y cuadros grandes -al igual que los vinilos de pared- tienen el peligro de que, al ocupar tanto espacio, cualquier decoración extra pueda resultar recargada. Y aún así, no hay que tenerle miedo. Hay quien necesita años de conservatorio para tocar un instrumento y quienes aprenden con los ojos cerrados. En materia de decoración sucede lo mismo, si tienes buen ojo, acertarás siempre. No importa lo estrambóticas que resulten las combinaciones de estampados y colores que puedan salir de ello. El peligro de este tipo de juegos de color, lo viven quienes no pisan sobre seguro y corren el riesgo de que la casa se convierta en un circo.