Microcemento – 8 diseños para viviendas modernas

A menudo el microcemento se confunde con otros materiales que también utiliza una base cementosa como materia prima, por ejemplo, con el hormigón pulido. Y es que el auge de estos materiales ha propiciado una aparición de variantes que ha generado cierta confusión en cuanto a su nomenclatura, sus usos y sus características técnicas. El hormigón pulido es el material más tradicional, pues lleva tiempo utilizándose en diferentes tipos de edificios y no es más que un tratamiento superficial aplicado sobre la propia solera de hormigón. El tratamiento de la solera se realiza con una máquina pulidora con la que se consigue un brillo natural y una perfecta planimetría. Este tipo de aplicación hace que no sea una solución que pueda ser empleada en cualquier vivienda existente. Podemos identificar este material por las juntas de dilatación que encontramos cada 4.5 metros, aproximadamente y que son necesarias para que no salgan agrietas en el hormigón.