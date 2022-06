Casa rural con doble personalidad

Si algo caracteriza a la climatología inglesa es su variabilidad. En un mismo día puede hacer frío de invierno, lluvia de primavera, calor de verano y viento de otoño. Pero que el tiempo no se pueda comparar al de nuestro país no quiere decir que no se puedan aprovechar esos momentos de buen tiempo para disfrutar al aire libre.

Por eso, en esta reforma se buscó crear rincones exteriores que permitieran a los inquilinos tener una terraza con jardín donde reunirse con amigos o aprovechar los momentos sin lluvia. ¿Cómo? Pues sabiendo sacar partido a cualquier esquina, como esta, donde se ha creado un lugar encantador protegido de las miradas indiscretas por los muros de piedra de la edificación. Un jardín secreto donde no faltan plantas ni césped, lo que rompe la austeridad de la piedra del suelo y la pared, dando un toque de color y alegría natural al espacio.