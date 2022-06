6 ideas para diseñar una cocina pequeña ¡y disfrutarla al máximo!

Quién más y quién menos tiene huecos en la cocina que a primera vista parecen inútiles, huecos que además normalmente coinciden con las esquinas. Visualmente parece que no cabe nada en este tipo de espacios por su forma, inclinación, etc. Pero no desaproveches la oportunidad de sacarle todo el partido posible a esta zona de la habitación: ¡apuesta por los muebles a medida!

Si no te gusta como queda o crees que se te va un poco de presupuesto esto de los muebles a medida, también puedes utilizarlo para colocar almacenamiento de tipo vertical, guardar algo de menaje, introducir cajones deslizables… E incluso (mucho más sencillo) colocar una barra para colgar trapos o manoplas, una mini estantería para las especias o cualquier otro pequeño detalle que se te ocurra.

¡Las opciones son muchísimas y sólo es cuestión de echarle imaginación!