Cortinas que dan vida a tu cocina

Si pensáis que no hay nada mejor que un textil bien elaborado para dar un aire sofisticado y diferente a una cocina, esta cocina os encantará. El rosa ya es un color poco utilizado en las cocinas… más aún en las cortinas de cocina. En este caso, no solo no se han conformado con responsabilizar a la cortina de tal bomba de color, si no que además han elegido una cortina con relieves en lugar de estampado. Una opción poco vista y original, que asombra y convence por partes iguales.