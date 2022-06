7 Consejos para una casa ¡limpia y fabulosa!

El comienzo del año es el mejor momento para cargarse de buenos propósitos así que ¿por qué no incluir limpiar la casa? Decía el célebre cantautor argentino Gustavo Cerati que saber decir adiós es crecer, pero la verdad es que, aplicado al tema que nos ocupa, lo cierto es que saber decir adiós es limpiar. Siendo sinceros, las despedidas no son sino el inicio de algo nuevo y, las cosas nuevas vienen siempre limpias, así que con una sencilla deducción podemos concluir que decir adiós es aprender a limpiar. Hablamos de limpiar con mayúsculas, limpiar la memoria, los rencores, los malos sentimientos y, como no, la casa. Y es que, aunque las fiestas navideñas son el momento ideal para reunirnos con la familia y seres queridos para celebrar copiosas citas culinarias, la verdad es que una vez pasadas las fiestas nuestras casas quedan hechas un caos, y empezar un año en medio del caos no es un buen inicio.

De modo que, una vez despedidas las emociones, los buenos deseos, el espíritu navideño y hasta los regalos de sus majestades, ha llegado la hora de ponerse manos a la obra y devolver a nuestro hogar su carácter de santuario impecable que habitualmente es.