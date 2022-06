Dormitorios juveniles modernos, de la inocencia a la madurez

No obstante, los colores no son los únicos que delatan si hablamos de dormitorios juveniles modernos o, por el contrario, de otros de carácter infantil. Si pensamos en los primeros, a la hora de componer el cuarto vienen a nuestra cabeza elementos fundamentales, los ‘básicos’ que no podemos olvidar. Las soluciones de almacenamiento que permitan, por ejemplo, la instalación de una televisión en la habitación o una mesa de estudios amplia y bien iluminada son algunos de los ‘indispensables’ en los dormitorios juveniles modernos.