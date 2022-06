Encimeras de cocina para todos los gustos

La madera es otro de los materiales más populares en el diseño de la cocina. No obstante, esta materia prima trasciende del estilo rústico para dar vida a composiciones de muy distintas tendencias. Seas de uno u otro estilo, si te decantas por una encimera de cocina en madera debes tener en cuenta que no todos los tipos son aptos para formar parte del mobiliario de la cocina. El haya, roble o maderas tropicales son las más recomendables si decides incorporarlas a tu cocina aunque, ya sea en la encimera o en cualquier otro lugar de la estancia, no olvides que deben disponer de un tratamiento exterior apropiado (sellado y lacado).