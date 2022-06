Jardines en los que soñar… y de los que no querrás salir

No hace falta tener espacio en el exterior de nuestra vivienda para tener un jardín. ¿No tienes terraza ni jardín pero sí suficiente espacio en el interior de tu casa? Pues puedes optar por una idea tan buena como ésta: un jardín interior y vertical que dará a tu casa un epicentro natural sin comparación. Las macetas colgantes no necesitan de grandes plantas muy llamativas ni de unas que necesiten muchos cuidados. Si no tienes un espacio acristalado y cerrado como el de la foto, puedes optar por colgarlas en alguna habitación e incluso en la cocina.