¡Visita sorpresa! Cómo limpiar la casa en 5 minutos

¡Oh, oh! Nuestros invitados, esos a los que no esperábamos hasta dentro de un par de días, nos dicen que están a punto de llegar. ¿Y qué hay de aquéllos que se presentan sin avisar? ¡Menuda faena! Con tantas prisas, la agilidad apremia, y conseguir que nuestra casa luzca como los chorros del oro (o como mínimo, algo presentable) es nuestra prioridad. Lo primero es coger aire, darle un repaso rápido a las zonas comunes de nuestra casa e identificar aquello que ocupa mayor peso visual para ordenarlo o esconderlo mientras la visita se quede en casa. Recuerda que, ante esta situación, resulta bastante imposible coger la fregona y empezar a hacer una limpieza a fondo, por lo que ya nos preocuparemos más adelante de hacerlo. Ahora, lo importante es que nuestros invitados se lleven la mejor de las impresiones posibles.

¡Que no cunda la histeria! En homify sabemos que limpiar, aunque no se trata de las tareas más difíciles cuando hablamos de interiores, sí requiere seguir una serie de trucos y consejos para que salgamos victoriosos. He aquí unos cuantos. ¡Toma buena nota!