La guía definitiva para decorar y amueblar tu casa

El éxito de un buen diseño de interiores pasa por aplicar la siguiente regla no escrita: ser prácticos. Y es que, reconócelo, más de una vez has llegado a casa con cosas que, sinceramente, no le hacían falta. Nos dejamos seducir por el aspecto tan cuco que tienen muchos de estos accesorios o piezas del mobiliario, lo que nos obliga a hacer espacio en casa donde poder colocarlos (si es que no acaban directamente en el desván). Pues bien, desde homify te aconsejamos pensarlo dos veces cuando se trata de decorar y comprar. Recuerda que no saturar la casa es el principio a tener en cuenta, incluso cuando se trata de elegir pequeños accesorios. En su lugar, busca la combinación triunfadora entre estética y funcionalidad, objetos básicos, pero únicos, capaces de adaptarse a diferentes ambientes y habitaciones de la casa.