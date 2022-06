Dormir plácidamente: ideas y tendencias para el dormitorio

Nuestro dormitorio es nuestro espacio, y como tal, cuidamos hasta el más mínimo detalle para asegurarnos de que luzca siempre perfecto. Dentro, queremos recargar las energías mientras nuestro cuerpo y mente viajan a una realidad paralela de sosiego y tranquilidad. Nos entregamos al más absoluto descanso al cerrar los ojos y sentir la comodidad y el calor que se esconde entre las sábanas de nuestra cama. Aquí empieza uno de los pequeños grandes placeres de la vida: dormir.

Se dice que lo ideal para sentir que hemos descansado es acumular entre 6 y 8 horas de sueño cada día, una cifra que no es demasiado elevada (sobre todo si hablamos de 6) por lo que hemos de aprovecharlas al máximo. Para ello es esencial saber elegir una buena cama y su respectivo colchón capaz de adaptarse a las necesidades de tu cuerpo. Si estos dos elementos básicos no están en condiciones, dormir ya no será sinónimo de descanso sino más ben de molestias y dolores innecesarios. Además, desde la perspectiva del diseño, la cama es el mueble más importante dentro de la habitación, por lo que debe tratarse de un elemento atractivo visualmente.

En homify también sabemos lo importante que es conseguir un descanso absoluto cada vez que nos acomodamos entre sábanas y almohadas dentro de nuestra cama, así que antes de echarte una siesta, no puedes dejar de leer nuestros siguientes consejos para que la disfrutes tanto como un niño.