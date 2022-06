Eligiendo suelo para la cocina

Los suelos de piedra son muy duraderos y especialmente apropiados cuando tenemos calefacción radiante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el suelo de piedra es resbaladizo y sobre todo, que su precio es bastante elevado, especialmente el mármol o el granito.

Las opciones son muchas, pero no debemos desesperarnos: definitivamente hay un estilo por ahí que se adapta tus necesidades. Pero si aún no te has decidido, puedes leer más sobre suelos en este libro de ideas.