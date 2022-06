Del abandono a ático encantador

Comenzamos mostrándoos una foto del ático antes de su rehabilitación. Cómo veis, el espacio no se utilizaba ni para guardar trastos y aunque la estructura no se encontraba muy dañada este desván no invita a vivir en él. Los profesionales tenían un gran reto frente a ellos, además de renovar suelo, techo y paredes deberían abrir nuevas ventanas para que el espacio dejara de ser oscuro.