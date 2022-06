Encimeras de cocina: un mundo de posibilidades

Las encimeras son una parte esencial dentro del diseño de una cocina. Si bien no todas requieren las mismas necesidades, hay un factor común que no debe pasare por alto: la encimera ha de ser un elemento a prueba de todo tipo de golpes, cortes y arañazos. Tal es su importancia, que lo mejor es invertir tiempo y paciencia para acertar con su elección y que no se convierta más adelante en un gran quebradero de cabeza.

Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de decidirnos es el material con el que se ha fabricado la encimera: granito, metal, madera, o cuarzo son algunos de ellos, decantarnos por uno u otro dependerá en gran medida de la estética que le queramos dar a nuestra cocina. La más importante, pero no la única característica a tener en mente. Cada material exige más o menos detalles en su cuidado, muy importante si vivimos en una casa con peques, de la misma forma que proporciona distintas prestaciones.

Desde homify hemos hecho un repaso por las distintas alternativas que existen en el mercado para que puedas elegir la que mejor se adapte a las necesidades de tu cocina. Échale un vistazo.