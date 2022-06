10 formas perfectas y originales de decorar tu salón

Probablemente no hayas ido a muchas casas en las que el salón esté pintado en un tono tan radical como éste. Eso sí, nada recomendable para espacios pequeños y / o poco iluminados, ya que puede hacer de ellos sitios aún más angostos. Así que partiendo de esa premisa, si tienes un salón grande, atrévete. ¿Por qué no? Los tonos pastel rebajan la intensidad de este tipo de pintura. Además es una buenísima opción combinarlo con madera como la de los muebles de esta estancia, hechos con palés. Algo sencillo, económico y hasta DIY. El sofá si te fijas tiene una base de palés pintados en algunas zonas de un azul pastel como el de la funda de los colchones, que hacen las veces de base y respaldo del mismo. Funcionalidad, sencillez y modernidad en un mismo salón. Prueba, como en la foto, a colgar plantas de los palés que uses de forma vertical. Una auténtica maravilla.