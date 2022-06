Cómo elegir el mejor cabecero para el dormitorio

En dormitorios en los que el espacio no es la característica principal, la distribución del mobiliario resulta fundamental. No obstante, incorporar armarios en ambos laterales de la cama o incluso sobre la misma con el fin de aprovechar al máximo las medidas de la estancia, como en este caso, no tiene por qué significar renunciar a la instalación de un cabecero. Como si de piezas de un puzzle se tratara, armarios, mesillas, cama y cabecero se acoplan en un todo de estilo moderno, dando a la estancia un carácter distinguido y funcional sin renunciar a los elementos decorativos.