Trucos para el mantenimiento de nuestra terraza

A todos nos gusta que nuestra terraza luzca tan bonita, limpia y nueva como el primer día. Pero mantener las cosas en su estado original no siempre es tan sencillo. La terraza es uno de esos espacios que requiere un tiempo que no siempre estamos dispuestos a darle. Para empezar, no todos somos muy manitas con las plantas, pero es que además con el ritmo de vida que llevamos puede ser muy complicado sacar un rato para dedicarle tiempo al cuidado, limpieza y mantenimiento de nuestra terraza. Para aquellos que no tienen tiempo o prefieren emplearlo en otras cosas, aquí dejamos algunos consejos útiles sobre cómo hacer más sencillo el mantenimiento de nuestra terraza.