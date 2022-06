6 muebles para una ESPALDA SANA

Cuando vayas a comprar un sofá ten en cuenta que es importante fijarte en su forma y características. Si al sentarte notas que la acogida del cuello y de la espalda no son las adecuadas, aunque lo notes cómodo en un principio, cuando lleves unas horas sentado en él, empezarás a notar que no era el sofá más adecuado para ti. Los sofás con sistemas relax permiten una acogida más correcta y saludable de nuestro cuerpo. Una de las causas que motiva las malas posturas es precisamente que necesitamos reposar, los asientos demasiado rectos y rígidos no nos facilitan este descanso. Por eso, es recomendable que tu sofá tenga respaldos reclinables y mejor si podemos elevar las piernas.