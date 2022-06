A la luz de la sombra, los toldos

Si nos hemos decidido por instalar un toldo en nuestro jardín, pero su arquitectura interior no nos proporciona soporte desde donde sujetar sus cofres. No problem! Los hay, como el de la fotografía, que no necesitan de todo un kit para su instalación, ya que vienen con sistema de sujeción incluido.

Un primer vistazo a este diseño nos recuerda a la figura de las sombrillas de sol, pero en su versión más sofisticada y estilosa. Su lona, de tela acrílica, filtra el 80% de los rayos del sol, además de resistir las tormentas de verano que en cualquier momento puedan sorprender. Lo ideal es contar siempre con este tipo de toldos, fáciles de transportar y funcionales.