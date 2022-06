10 cuartos de baño coquetos

Muchas veces no se tiene la suerte de tener un baño amplio, de grandes ventanales en los que contemplar la naturaleza… pero si eres un urbanita en el que el día a día te come el tiempo, ¡con disponer de un baño moderno y funcional es suficiente! El baño que vemos a continuación, gracias a su geometría abierta y de azulejos claros nos otorga un sinfín de sensaciones de amplitud. Los colores suaves que imitan la madera nos dan un aire de naturalidad que se acentúa colocando una planta. La claridad con la que está decorada sumando al provecho milimétrico con el que se ha diseñado, no ha hecho sino enamorarnos aun más.