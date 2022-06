10 originales maceteros para decorar tu hogar

Siguiendo con la tendencia Do it yourself os proponemos este diseño de R'Home Style que utiliza una vieja caja de madera para crear un espacio acogedor lleno de plantas. En este caso ha optado por plantas de raíces cortas ya que la caja de madera no tiene mucha profundidad, pero depende de ti escoger la combinación vegetal que más se adapte a tus gustos.

Puedes elegir el tamaño de caja que más te convenga y adornar con estos prácticos maceteros escaleras, estanterías, ventanas y todo lo que se te ocurra.