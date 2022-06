Apúntate a la moda de los biombos

Tu casa no siempre tiene porqué seguir la arquitectura impuesta, muchas veces nos encontramos con espacios abiertos a los que no terminamos de optimizar o habitaciones tan amplias que no terminamos de sentirnos del todo cómodos. Así como algunas personas prefieren los espacios diáfanos otras nos decantamos más por aquellas zonas de la casa que invitan al recogimiento.

La división de espacios es un aspecto clave en nuestros hogares, ya sea para ganar una habitación extra o para conseguir algo más de intimidad. Lo cierto es, que en este sentido los biombos son un elemento clave que dan mucha vida a nuestras casas. Inicialmente fueron diseñados para frenar las corrientes de aire entre los distintos lugares de la casa, pero el tiempo y el ingenio han derivado este práctico utensilio en un 'multiuso'.

Todos tenemos en nuestra mente esas clásicas imágenes de vestidor años 20 con una bata de satén colgando de un biombo de madera con detalles grabados. Está claro que desde homify no somos los primeros en caer en la funcionalidad de los biombos, pero sí que estamos dispuestos a ofrecerte nuevas alternativas para su uso.

Si al escuchar la palabra 'biombo' solo piensas en vestidores y división de espacios, sigue leyendo. Estamos decididos a sacar este elemento del dormitorio y dejar que conquiste la casa.