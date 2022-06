¿Cómo se vive bajo tierra?

Para que la luz tan valiosa que entra en la vivienda consiga llegar hasta el máximo de estancias posibles, es necesario no poner barreras. Es decir, que la luz no se encuentre con particiones interiores o con muebles que lleguen hasta el techo. Por eso la sala central del apartamento es un espacio diáfano donde conviven el salón, la cocina y el comedor. Y aunque no hay separaciones físicas, la distribución de los muebles, así como los colores, marcan los límites de cada zona.

En esta fotografía se aprecia cómo la ventana horizontal del fondo es la fuente de luz principal de la sala. Por este motivo, el gran armario blanco de la cocina no llega hasta el techo, dejando pasar toda la luz.