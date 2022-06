Reutilizar muebles y accesorios, el arte de decorar reciclando

¿Alguna vez has visto aquellos refrigeradores viejos, vaciados y convertidos en espacios de almacenamiento? O por qué no utilizar una antigua escalera como perchero que nos permita tener la ropa organizada de un modo original. Y no nos olvidemos del carácter que puede imprimir a nuestro espacio una silla antigua bien tratada o esos espejos clásicos colocados sobre un aparador.

Ya sea para darles un nuevo uso o simplemente para utilizarlos como una nota diferenciadora que aporte un contraste con el resto de la decoración, la mezcla de elementos nuevos y viejos está más de moda que nunca. Eso sí, no conviene mezclar más de dos estilos de decoración en una misma estancia pues resultará recargado y perderemos la fuerza del contraste. Un buen truco es recurrir a un estilo dominante sobrio y de lineas sencillas, pues admite muy bien el toque retro o vintage que aporta a un espacio la incorporación un elemento antiguo al que le damos una nueva funcionalidad.

Si aún así no te atreves a reutilizar muebles antiguos para incorporarlos a la decoración de tu casa, ya sabes, nunca los tires! Siempre puedes donarlos o regalarlos para que alguien les dé una segunda oportunidad.