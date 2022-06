Propósitos ecológicos a poner en marcha en tu hogar

El consumo de energía que realizamos en la mayoría de nuestras viviendas proviene en su mayor parte de combustibles fósiles, lo que implica un importante impacto ambiental. Además, el precio de estas energías no para de subir en nuestro país, convirtiéndose en un doble problema: ambiental y económico y, en consecuencia, también social. Hay muchas cuestiones que pueden ayudar a reducir el consumo energético de los hogares: utilizar energías renovables, sistemas de alta eficiencia energética, contar con viviendas bien aisladas o con ventanas que no tengas pérdidas, instalar aparatos eficientes, etc.