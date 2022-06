La casa de vacaciones perfecta

Para muchos que hoy sea viernes no solo significa que en pocas horas empieza el fin de semana. Hoy, 31 de julio, es sinónimo de algo más emocionante: vacaciones. Las primeras horas pueden ser algo estresantes. Y es que la mayoría de nosotros no quiere perder ni un minuto para ponerse en camino de su destino vacacional. Hacer las maletas, recoger la casa y comprobar que todo está cerrado y a prueba de ladrones puede resultar agobiante, pero pensar que en pocas horas estaremos disfrutando del sol, la playa o la montaña y, sobre todo, la libertad le quita pesadez al asunto. Ya con todo listo nos ponemos en marcha. Nosotros hemos elegido una isla de las Baleares. Concretamente, Mallorca. Aquí nos dirigimos a un apartamento situado en planta baja a pocos metros de la costa. El mar no solo se ve en el horizonte, también se huele desde la calle. Pero, ¿qué pasa en el interior de esta casa en Portixol? Lo descubrimos a continuación en este libro de ideas.