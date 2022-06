¡Trucos para una entrevista por Skype perfecta!

En este punto no vamos a revelarte nada que, como decíamos al principio, no hayas visto por cientos de webs o escuchado por todas partes. La apariencia es importante. No se trata de mostrar alguien que no seas tú mismo. Tu personalidad es fundamental. Pero has de tener cuidado con mostrar la parte de ella que quieres que tengan en cuenta. Ponte un pijama y unos zapatos de osos por debajo si quieres, pero ponte una camiseta decente o americana encima decente. Para las mujeres que quieran llevar maquillaje, un truco es ponérselo más iluminado de lo que lo llevarías normalmente, se verá mucho mejor a través de una cámara, donde todo pequeño detalle prácticamente desaparecerá.